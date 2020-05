Chove em apenas 16 cidades cearenses; menor índice de maio

Nos últimos três dias ocorreu redução do quantitativo de municípios banhados pelas chuvas no Ceará. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) observou precipitações em somente 16 das 184 cidades cearenses entre as 7 horas de quarta-feira (27) e 7 horas desta quinta-feira (28). Este foi o menor índice de municípios com precipitações em um intervalo de 24 horas no mês de maio.

As dez maiores chuvas do dia, ainda segundo o órgão meteorológico, foram observadas em Jardim (57), Milagres (30mm), Jati (22.8mm), Mauriti (15.4mm), Itapiúna (13.0mm), Ocara (10.0mm), Aurora (9.0mm), Jaguaruana (8.0mm), Beberibe (5.2mm) e Porteiras (4.0mm). Os dados foram extraídos às 10 horas. Ao londo do dia pode haver alteração nos números.

Os dados da Funceme mostram que a maioria das precipitações nas últimas 24 horas ocorreu na região do Cariri cearense, que é uma das maiores áreas de produção de grãos e frutas do Ceará, além de forte atividade agropecuária de corte e de leite. Nas demais regiões, poucos eventos chuvosos.

A Funceme já previa uma redução de chuva para este mês de maio, que é o último da quadra chuvosa (fevereiro a maio) no Estado. A média histórica para o período é de 90.6mm e até ontem foram registrados 77.3mm. Esse índice representa um déficit de 14.7%.

Para hoje, a previsão é de nebulosidade variável em todas as regiões com chuva isolada na região Jaguaribana e no Cariri. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva. Para amanhã (29) a previsão da Funceme se repete.

Atraso

Por causa da pandemia do novo coronavírus, os escritórios da Ematerce e de outras repartições públicas permanecem fechados. Nessas instituições estão instalados os pluviômetros oficiais da Funceme. Muitos colaboradores voluntários não estão aparecendo para fazer a leitura dos índices pluviométricos e, por isso, está ocorrendo atraso e subnotificação nos dados referente às chuvas, que são enviados para a Funceme.

A assessoria de Imprensa da Funceme reconheceu o problema e informou que há um esforço para obter as informações e atualizar o mapa diário de chuva. Um exemplo de subnotificação vem da cidade de Juazeiro do Norte, no Cariri. Nos dias 22 e 23 passados, houve precipitações significativas na cidade do Padre Cícero e até hoje esses dados não aparecem no mapa de chuva da Funceme.

Benefício

A continuidade da chuva no sertão cearense assegura mais tempo de vida útil à pastagem nativa nas roças, favorecendo a segurança alimentar do rebanho (bovino, ovino e caprino). “O mato nativo continua verde e palatável”, observa o produtor rural e presidente do Sindicato Rural de Quixeramobim, Cirilo Vidal. “O inverno deste ano foi muito bom, favorecendo a produção agropecuária”.

O Ceará ser prepara para colher uma das maiores safras desde 2012 quando começou o mais prolongado ciclo de seca no sertão. O diretor técnico da Ematerce, Itamar Lemos, disse que a estimativa de colheita é de 840 mil toneladas de grãos para este ano. Na safra de 2019, foram colhidas 560t de grãos de sequeiro.