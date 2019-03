Chove em 77 municípios do Ceará entre segunda e terça-feira

Setenta e sete municípios do Estado registraram chuva, entre as 7h da manhã de segunda (18) e as 7h desta terça-feira (19), Dia de São José, confome a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A maior chuva do ano até o momento foi registrada no Crato, localizado na Região do Cariri, com precipitações de 120 mm.

As fortes chuvas que caíram sobre o Crato causaram diversos transtornos na noite desta segunda. O canal do Rio Granjeiro transbordou, no Centro da cidade, deixando a Av. José Alves Figueiredo e casas no entorno alagadas. Carros também foram arrastados pela correnteza da águas.

Além disso, um homem foi encontrado morto no Parque Estadual Sítio Fundão, no Geopark Araripe. Ele tentou atravessar, a cavalo, uma passarela próxima a uma queda d'água enquanto chovia.

Além do Crato, os municípios de Itarema, Farias Brito e Uruburetama também tiveram fortes chuvas, com preciptações de 75, 71 e 57.2 mm, respectivamente.

Em Fortaleza, a maior precipatação de chuva foi verificada em Messejana, que registrou 18.4 mm, segundo a Funceme.