Chove em 25 cidades do Ceará em 24 horas; Nova Russas recebe 20,5 milímetros

Ceará registrou chuvas em pelo menos 25 cidades entre as 7h de domingo (5) e as 7h desta segunda-feira (6), de acordo com dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados às 10h20.

A maior precipitação ocorreu em Nova Russas, na Região da Ibiapaba, com 20,5 milímetros. Houve precipitações também nas cidades de Fortaleza (13,2 m), Missão Velha (9,2 mm) e Russas (8,3 mm).

Previsão para os próximos dias

A previsão para esta segunda-feira é de nebulosidade variável em todas as regiões com possibilidade de chuva nos litorais de Fortaleza e do Pecém, no Maciço de Baturité e no Centro-Sul.

Para terça-feira (7), nebulosidade variável em todas as regiões com possibilidade de chuva na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. E quarta-feira (8), nebulosidade variável em todas as regiões com possibilidade de chuva na faixa litorânea e no Maciço de Baturité.

10 maiores chuvas por posto no dia: