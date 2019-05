Chove em 24 cidades do Ceará; Acaraú registra chuva de 28 mm

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou, entre as 7h deste domingo (5) e as 7h desta segunda-feira (6), chuva em pelo menos 24 municípios do Estado. O maior registro aconteceu em Acaraú, no Litoral Oeste com 28,0 milímetros. Choveu também nas cidades de Morada Nova (17 mm) e Moraújo (15 mm).

Em Fortaleza choveu apenas 2,6 milímetros, no Posto Pluviométrico do Castelão.

“De um modo geral, a semana deve ser de chuva mais concentradas principalmente no norte do Ceará, mas não está descartada a ocorrência de precipitações em áreas do sul do estado”, disse o meteorologista Raul Fritz.

10 maiores chuvas por posto no dia:

(24 postos com chuva de 78 informados)

Acaraú (Posto: Aranau) : 28.0 mm Morada Nova (Posto: Boa Agua) : 17.0 mm Moraújo (Posto: Moraujo) : 15.0 mm Camocim (Posto: Guriu) : 10.3 mm Trairi (Posto: Trairi) : 10.0 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Siupe) : 10.0 mm Pacajus (Posto: Pacajus) : 9.6 mm Guaiúba (Posto: Guaiuba) : 9.0 mm Aratuba (Posto: Aratuba) : 7.0 mm Maranguape (Posto: Olho Dagua) : 6.8 mm

Previsão para os próximos dias

Segunda-feira (6):

Nebulosidade variável em todas as regiões.

Terça-feira (7):

Eventos de chuvas no centro-norte. Nas demais áreas, nebulosidade variável com possibilidade de chuva.

Quarta-feira (8):