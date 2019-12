Chove 82 milímetros em Uruoca; previsão é de chuva no fim de semana

O Ceará apresentou chuvas em pelo menos 11 municípios entre as 7h desta quinta-feira (12) e as 7h desta sexta-feira (13). A maior delas, com 82 milímetros, ocorreu em Uruoca, no interior do Estado.

A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) é de possibilidade de chuva entre esta sexta-feira (13) e o sábado (14). No domingo (15), as condições reduzem e a tendência é de apenas nebulosidade variável em todo as regiões.

No sábado (14), há maior possibilidade de chuvas no Litoral, principalmente entre a madrugada e a manhã.

“O cenário previsto é baseado nas atuais condições de umidade associadas a áreas de instabilidade formadas a oeste do Estado”, informa a Funceme.

Já no domingo, o tempo deve ficar mais firme, apenas com nebulosidade variável em todo o território cearense.