Chove 42 milímetros em Tianguá; veja vídeo

O município de Tianguá, a 310 km de Fortaleza, recebeu forte precipitação na noite desta segunda-feira (18), fora da estação oficial de chuvas do Ceará, que vai de fevereiro a maio. A chuva foi registrada em vídeo pelo agricultor e comerciante Antônio Juarez Fernandes, de 42 anos, no Centro do município. Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), no período das 7h de segunda-feira às 7h desta terça-feira (19), houve precipitações de 42 milímetros na cidade.

Com a chuva, ruas e avenidas alagaram. O trânsito ficou lento e os motoristas tiveram de ter cuidado ao trafegar. O agricultor afirmou para o Sistema Verdes Mares que durante toda a segunda-feira o tempo na região ficou nublado. Por volta das 19h começou a chover.

“Aqui na serra e cidade gente tá acostumado com um tempo frio e com chuvas. Porém, o que chamou muita atenção foi a quantidade de chuva e em um curto tempo”, disse. “A gente ficou até assustado, ainda mais porque essa época não costuma chover”, brincou. Nesta terça-feira, o céu amanheceu na cidade nublado e a expectativa dos moradores é de mais chuva.

As precipitações atingiram apenas sete municípios cearenses entre segunda e terça-feira, segundo o boletim da Funceme, divulgado às 11h23. Os dados do intervalo de 24 horas entre segunda e terça ainda são parciais e devem ser atualizados o longo do dia. As precipitações atingiram também, além da Ibiapaba, as regiões Centro-Sul do Estado e Cariri.

Tempo nublado em todas as regiões

A Funceme indica, na previsão do tempo para esta terça-feira, nebulosidade variável com possibilidade de chuva na faixa litorânea, Ibiapaba, no Cariri e Sertão dos Inhamuns. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado. Para quarta e quinta-feira nebulosidade variável em todas as regiões.

Segundo a Funceme, na manhã desta terça, há nebulosidade em praticamente todo o estado do Ceará assim como em grande parte do Nordeste brasileiro. Essas precipitações, de acordo com o órgão, são provocadas pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuva do norte do Nordeste no período de fevereiro a maio. Essa ZCIT são nuvens que circulam a faixa equatorial do globo terrestre, formada principalmente pela confluência dos ventos alísios do hemisfério norte com os ventos alísios do hemisfério sul.

