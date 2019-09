Central de Tratamento de Juazeiro do Norte é concluída e já pode receber resíduos

O Ceará se movimenta para cumprir a meta nacional de fechar todos os lixões até 2020. Para viabilizar o processo, a primeira Central de Tratamento dos Resíduos (CTR) do Estado foi concluída em Juazeiro do Norte no último dia 10. Com isso, o centro, que irá atender a região do Cariri, já pode começar a receber resíduos. Finalizada a obra, o CTP passará à responsabilidade do Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Sobral (CGIRS-RMS), que executará as atividades por 20 anos.

O secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque, informou ao Diário do Nordeste na manhã desta quinta-feira (12), que recebeu o Termo de Recebimento Definitivo do CTP e que, agora, passará o Termo de Cessão do equipamento ao Consórcio Municipal, que agrega, ao todo, 17 Municípios do interior. “Já estamos nos programando para assinar, junto ao consórcio, o Termo de Cessão, passando a posse do empreendimento para o próprio consórcio executar as atividades de reciclagem, tratamento e de reutilização dos resíduos pelo período de 20 anos”, afirmou.

Central de Tratamento dos Resíduos

A implantação da Central de Tratamento dos Resíduos, primeira unidade concluída pela Superintendência de Obras Públicas (SOP), é uma solução articulada pelo Governo do Ceará, através da Secretaria das Cidades, para gerenciar diversos tipos de resíduos sólidos e encerrar os “lixões”. O valor total da obra é R$ 33 milhões e contempla, além de Sobral, mais 16 Municípios do Interior: Alcântaras, Cariré, Coreaú, Forquilha, Frecheirinha, Graça, Groaíras, Massapê, Meruoca, Moraújo, Pacujá, Pires Ferreira, Reriutaba, Santana do Acaraú, Senador Sá e Varjota.

O equipamento conta com aterro sanitário equipado com unidades de tratamento de resíduos da construção civil e da saúde, além de um pátio para compostagem. Os Municípios consorciados terão acesso a seis estações de transbordo de materiais a fim de melhorar a logística do trajeto até o destino final. Além da estrutura do aterro, está prevista a criação de centrais municipais de reciclagem, que deverão trabalhar com a parte seca dos resíduos. O material será separado por catadores capacitados ligados à cooperativas, com a perspectiva de geração de emprego e renda.