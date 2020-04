Cedro registra chuva de 120 mm, maior precipitação do Ceará em 24 h

O município de Cedro, no Centro-Sul do Ceará, registrou chuva de 120 mm entre as 7h do último domingo (19) às 7h desta segunda-feira (20). Foi a maior precipitação do Estado neste período, segundo a Fundação Cearense de Metereologia e Recursos Humanos (Funceme). Choveu em 73 municípios nesse intervalo de tempo.

Lavras da Mangabeira e Cariús também tiveram precipitações acima dos 100 mm nas últimas 24h, chegando a 118 mm e 106 mm, respectivamente. Em outros oito municípios, a chuva foi superior aos 50 mm.

Os municípios de maior chuva, Cedro, Lavras da Mangabeira e Cariús, ficam na região do Cariri. 53 postos do Cariri registraram precipitação, 11 deles com chuva superior a 50 mm.

Em março, uma chuva de 105 mm registrada em Cedro provocou o rompimento de barragens de cinco açuces e deixou 10 famílias desabrigadas.

No litoral de Fortaleza, quatro municípios tiveram precipitações. Cascavel registrou chuva de 31 mm; Beberibe teve chuva de 12 mm. Em Itaitinga, os indíces de chuva foram de 6 mm. Fortaleza teve precipitação fraca, de apenas 1.6 mm.

Confira os 10 postos que registraram as maiores chuva entre as 7h de domingo (19) às 7h de segunda-feira (20):