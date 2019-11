Ceará volta a receber chuvas no interior; Tauá registra precipitação de 17 milímetros

Pelo menos 15 municípios registraram chuvas no Ceará entre as 7h desta terça-feira (19) e as 7h desta quarta-feira (20). De acordo com o balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) as maiores precipitações do intervalo foram em Tauá (17 mm), Quiterianópolis (10 mm), Arneiroz (8,4 mm), Cariús (8 mm) e Independência (7 mm).

Essas precipitações recentes, segundo a Funceme, foram provocadas pela atuação conjunta, próximo ao Nordeste, da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) com a formação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).

Na cidade de Tauá, no Sertão dos Inhamuns, a chuva durante a noite e madrugada gerou alguns pontos de alagamentos em ruas e avenidas da cidade. A chuva também foi acompanha de raios e trovões. A previsão do tempo para Tauá para esta quarta-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de tempo nublado. A máxima é de 39ºC e mínima de 24ºC.

Tempo nublado e claro

Para quarta-feira, após os registros nas primeiras horas do dia, principalmente no litoral, a tendência é de céu variando em entre parcialmente nublado e claro sobre todo o território cearense. Para esta quinta-feira (21), apesar dos sistemas que atuaram nos últimos dias já terem se dissipado, a faixa litorânea segue com possibilidade de chuva devido a instabilidades atmosféricas.

