Ceará tem nove registros de chuvas com mais de 100 mm entre quinta (21) e sexta-feira (22)

O Ceará teve nove registros de chuvas com mais de 100 milímetros no período entre as 7h de quinta-feira (21) e as 7h desta sexta-feira (22), conforme os dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Santana do Cariri foi o município com o maior registro de chuva, com 160 milímetros. Em seguida vem Barroquinha, com 137,2 milímetros; Chaval, com 132 milímetros e Bela Cruz, com 125 milímetros.

No ranking das maiores precipitações também estão Jijoca de Jericoacoara, 115 milímetros; Granja, 111 milímetros; Cruz, 108 milímetros, um outro posto também de Jericoacoara registrou 103 milímetros e Camocim, com 100 milímetros.

Houve registro de chuva em 190 dos 211 postos monitorados pela Funceme. De acordo com o órgão, choveu em 112 municípios do Ceará.