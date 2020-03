Ceará tem chuvas em mais de 80 cidades em 24h; choveu 23,5 mm em Fortaleza

Segundo a Funceme, choveu em todas as regiões do Estado VC Repórter

O número de cidades com registro de chuva, das 7h de segunda a 7h desta terça-feira (31), subiu para 82 em comparação com o mesmo intervalo de tempo, de domingo para segunda, segundo o último balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), às 9h50. Em Fortaleza, foram registrados 23,5 mm (posto Castelão) entre 7h de segunda e 7h desta terça e 15,8 mm, entre meia noite e meio dia desta terça.

Ainda conforme o órgão, as precipitações estão distribuídas em todas as macrorregiões do Estado, com destaque a porção central do território cearenses.

As cidades de Jaguaribara (67,2 mm) e Banabuiú (50 mm), na região Jaguaribana, foram os municípios com maior volume nas últimas 24 horas, segundo a Funceme. Farias Brito (47,4 mm) e Barro (47 mm), no Cariri, seguem a lista de maiores volumes no intervalo. Já Maracanaú, na Grande Fortaleza, é a cidade da Região Metropolitana da Capital com maior acumulado, com 46 mm precipitados no intervalo.

Previsão

Segundo a Funceme, o cenário com predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com eventos de chuva na faixa litorânea e na Ibiapaba deve se manter ao longo desta terça-feira (31). Nas demais regiões, devem ocorrer chuvas isoladas. Já para amanhã (1º), o órgão prevê eventos de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba, com chuvas isoladas nas demais regiões. A situação deve permanecer nesta quinta-feira (2).

Reservatórios

Segundo o Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), o Ceará possui 33 reservatórios monitorados sangrando. Além disso, outros seis estão próximos de atingir a capacidades máxima, com volume entre 90% e 99%. Nesta segunda-feira, o Castanhão, maior reservatório cearense, chegou a 9,83% de sua capacidade, melhor marca dos últimos oito anos. Em 2020, o açude ganhou 511 milhões de m³ de água.

Dez maiores chuvas do dia: