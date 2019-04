Ceará tem chuvas de mais de 100 milímetros no Domingo de Páscoa

O domingo de Páscoa (21) amanheceu com chuvas de mais de 100 milímetros no Ceará. No município de Iracema choveu 118 milímetros, enquanto em Jaguaretama, a chuva foi de 101 milímetros, entre as 7h de sábado (20) e as 7h deste domingo (21), conforme dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

As 10 maiores chuvas registradas foram:

Iracema (Posto: Sao Jose Do Fama) : 118.0 mm

Jaguaretama (Posto: Jaguaretama) : 101.0 mm

Alto Santo (Posto: Alto Santo) : 67.4 mm

Jaguaribara (Posto: Jaguaribara) : 47.6 mm

Jaguaribe (Posto: Brum) : 33.6 mm

Catunda (Posto: Catunda) : 26.3 mm

Aquiraz (Posto: Sitio Sapucaia Fagundes) : 26.0 mm

Banabuiú (Posto: Banabuiu) : 25.4 mm

Jaguaribe (Posto: Jaguaribe) : 24.0 mm

Iracema (Posto: Açude Figueiredo) : 22.0 mm

A previsão da Funceme é de tempo nublado com eventos de chuva no Centro-Norte. E para o sul, chuvas isoladas.

Segundo o órgão de análises meteorológicas, imagens de satélite mostram nuvens em todo o Ceará. “Essas nuvens estão associadas à proximidade da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical, que se encontra no norte do Nordeste (NE) brasileiro entre 1º e 3°S, colaborando para a ocorrência de chuva, principalmente, nas macrorregiões cearenses do centro-norte do estado, padrão observado nos últimos dias”, informou.