Ceará tem chuva em mais de 50 municípios neste sábado

Choveu em pelo menos 57 municípios cearenses, entre às 7h de sexta-feira (12) e as 7h deste sábado (13), conforme dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado às 10h30 deste sábado. Em todas as regiões do estado foram registradas precipitações.

O local que teve o maior indíce foi na região do Pecém, no município de Itapipoca, com 42 milímetros. A segunda maior precipitação divulgada até as 10h30, foi em Chaval, com 33 milímetros, no litoral norte.

Veja as maiores chuvas no mesmo período:

Itapipoca (Posto Arapari): 42 mm Chaval (Posto Chaval): 33 mm Uruburetama (Posto: Uruburetama): 31 mm Granja (Posto: Sambaíba): 30 mm Uruburetama (Posto: Açude Mundaú): 28 mm Amontada (Posto: Santa Cruz): 26 mm Morada Nova (Posto: Fazenda Lacraia): 24, 3 mm Camocim (Posto: Camocim): 24 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Cágado): 24 mm

Previsão

Para estes sábado (13) e domingo (14) a Funceme prevê nebulosidade variável, com eventos de chuva em todas as regiões cearenses. Na segunda-feira (15), a nebulosidade variável segue a mesma, mas a chuva se concentra nas regiões do centro-norte e do sul.