Ceará tem as últimas 24 horas menos chuvosas deste mês de março

Choveu em apenas 24 municípios cearenses entre as 7h de ontem e às 7h deste domingo (29). A maior volume foi registrado em Mulungu, na região do Maciço do Baturité, que registrou 24 milímetros, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Em menor intensidade, houve precipitações em Redenção (17,8 mm), São Benedito (15,2 mm), Piquet Carneiro (15 mm) e Jaguaribe (14,66 mm).

Com o número de postos registrados até agora, as últimas 24 horas foram as mais escassas de chuvas por localidade, desde o último dia 25 de janeiro, quando choveu em apenas 13 municípios. Porém, naquele dia, o volume foi bem maior: em Varjota, choveu 40 milímetros.

Apesar do dia “atípico”, as chuvas neste mês de março no Ceará já são 34,6% acima de sua média mensal, que é de 203,4 milímetros. Nestes primeiros 29 dias, o acúmulo médio do Estado é de 273,8 milímetros.

Previsão

A Funceme prevê chuvas para os últimos três dias do mês. Hoje (29), predomina a nebulosidade variável em todas as regiões com chuva isolada na Ibiapaba, no Litoral Norte e na região Jaguaribana. Nas demais áreas, há possibilidade de chuva.

Amanhã (30), o céu permanece nublado em todas as regiões com chuva isolada no centro-norte do Estado e possibilidade de chuva na região sul. Já na terça-feira (31), teremos tempo fechado em todas as regiões com chances de chuva no Centro-Sul, enquanto nas demais regiões deve ocorrer precipitações isoladas.

Saiba quais foram os 10 postos com maiores chuvas registradas: