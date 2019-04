Ceará tem 24 açudes sangrando nesta sexta-feira (29), de acordo com a Cogerh

A Barragem do Batalhão, em Crateús, é o 24º açude do Ceará monitorado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) a atingir 100% do volume total em 2019, de acordo com os dados desta sexta-feira (29). Os açudes de Caldeirões, em Saboeiro e o de Angicos, no município de Coreaú, também voltaram a sangrar.

De acordo com a Cogerh, a Barragem do Batalhão tem capacidade de 1,638 milhões de metros cúbicos.

Outros 24 açudes estão com capacidade acima de 90%. Por outro lado, existem 90 açudes que estão com volume inferior a 30%, ainda segundo a Cogerh.

Veja lista de açudes com capacidade máxima: