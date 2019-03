Ceará tem 19 açudes sangrando nesta segunda-feira (18)

Subiu para 19 o número de açudes que estão sangrando no Ceará. As informações são do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

Os últimos açudes a atingirem mais de 100% da capacidade foram o São Vicente, no município de Santana do Acaraú, na Região Norte (com volume de 7,67 milhões de metros cúbicos); Quandú, em Itapipoca, na Região Norte (com volume de 3,37 milhões de metros cúbicos); Poço Verde, em Itapipoca (com capacidade de 12,43 milhões de metros cúbicos); Gavião em Pacatuba (com volume de 33,3 milhões de metros cúbicos); e o Itapebussu, na cidade de Maranguape, na Grande Fortaleza (com volume de 6 milhões de metros cúbicos).

Veja os outros açudes que estão com volume superior à capacidade máxima:

Acaraú Mirim, em Massapê (volume de 36,71 milhões de m³); Jenipapo, em Meruoca (volume de 3,5 milhões de m³); São José I, em Boa Viagem (volume de 7,67 milhões de m³); Diamantino II, em Marco (volume de 18,04 milhões de m³); Itaúna, em Granja (volume de 72,58 milhões de m³); Gangorra, em Granja (volume de 54,4 milhões de m³) Tucunduba, em Senador Sá (volume de 41,43 milhões de m³); Gameleira, em Itapipoca (volume de 52,64 milhões de m³); Batente, em Ocara (volume de 37 milhões de m³); Cauhipe, em Caucaia (volume de 12 milhões de m³); Cocó, em Fortaleza (volume de 5,1 milhões de m³); Germinal, em Palmácia (volume de 2,107 milhões de m³); Maranguapinho, em Maranguape (volume de 9,35 milhões de m³); Tijuquinha, em Baturité (volume de 421.067 m³)

Outros 20 açudes estão com sua capacidade acima de 90%. Por outro lado, existem 96 açudes que estão com volume inferior a 30%, segundo a Cogerh.