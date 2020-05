Ceará registra chuvas em mais de 70 cidades; Palmácia tem a maior precipitação em 24 h

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou precipitações em pelo menos 72 municípios entre as 7h desta sexta (22) e as 7h deste sábado (23). Os dados vão ser atualizados durante o dia. É quarto dia seguido de chuvas em mais de 70 cidades.

As precipitações atingiram principalmente as regiões do Maciço de Baturité, Ibiapaba, Vale do Jaguaribe e Litoral Norte. COnfira as maiores chuvas:

Palmácia , no Maciço de Baturité com 65,6 milímetros;

, no Maciço de Baturité com 65,6 milímetros; Marco, com 55 milímetros;

com 55 milímetros; Fortaleza (53 milímetros) no posto pluviométrico do Castelão). Capital registrou precipitações também nos postos pluviométricos dos bairros Água Fria (47,2 milímetros) e Messejana (42,6 milímetros).

De acordo com estudo elaborado por meteorologistas da Funceme, áreas de instabilidade devem seguir trazendo chuva para o Ceará, especialmente na faixa litorânea e algumas áreas do interior neste fim de semana.

“Recentemente, a Funceme indicou que, em maio, as chuvas se concentrariam a partir da segunda quinzena. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) segue afastada e não têm influenciado nas condições de tempo do estado. As precipitações que têm sido observadas estão sendo ocasionadas por áreas de instabilidade que se formaram sobre o oceano e também a leste do Nordeste”, explica a gente de Meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto.

10 maiores chuvas por posto no dia:

Palmácia (Posto: Palmácia) : 65.6 mm

Marco (Posto: Panacuí) : 55 mm

Fortaleza (Posto: Castelão) : 53 mm

Mulungu (Posto: Mulungu) : 48 mm

Aracoiaba (Posto: Aracoiaba) : 47.8 mm

Fortaleza (Posto: Fund.Maria Nilva (Água Fria)) : 47.2 mm

Granja (Posto: Granja) : 45 mm

Fortaleza (Posto: Messejana) : 42.6 mm

Barreira (Posto: Barreira) : 40 mm

Granja (Posto: Sambaiba) : 38.6 mm

Chuva nos próximos dias

Sábado (23):

Predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com eventos de chuva na região Jaguaribana e no Cariri. Nas demais regiões, chuva isolada.

Domingo (24):

Predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com chuva isolada na região Jaguaribana, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, possibilidade de chuva.

Segunda (25):

Predomínio de nebulosidade variável com possibilidade de chuva em todas as regiões.

Situação dos reservatórios

De acordo com a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), o Ceará tem 40 açudes sangrando. O órgão aponta ainda que 56 reservatórios estão com volume acima de 90%. E, apesar de boas chuvas, o Estado ainda possui 50 açudes com volume inferior a 30%. O Castanhão está com volume de 15,75%. Já o Orós apresenta 26,93% e o Banabuiú se encontra no momento com 12,39%.