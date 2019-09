Ceará registra 85 ocorrências de incêndio em 9 cidades no mês de setembro

O Corpo de Bombeiros de Iguatu, na Região Centro-Sul do Estado registrou, 85 ocorrências de incêndios nos primeiros 20 dias de setembro em nove municípios do Ceará.

Segundo informações da 1ª Companhia de Bombeiros (1ª Cia/4º BBM/Iguatu), as cidades com maiores registros de incêndio são Iguatu (42 focos), Icó (11), Cedro (10) e Acopiara (8). Outros municípios registraram focos, como Quixelô (5), Lavras da Mangabeira (4), Orós (2), Cariús (2) e Jucás (1).

Focos nas últimas 24 horas

De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), nas últimas 24 horas, foram registrados 41 focos de incêndio em vegetação no Ceará. Os municípios com maiores focos de incêndio entre sexta-feira (20) e sábado (21) são Lavras da Mangabeira e Várzea Alegre com 8 focos, seguidos pelas cidades de Farias Brito (4), Ipaporanga (4) e Icó (3).