Ceará não registra chuva num intervalo de 24h pela primeira vez em 138 dias

Pela primeira vez nos últimos 138 dias, o Ceará não registrou nenhuma chuva em seu território em um intervalo de 24 horas (7h de ontem e 7h desta sexta-feira), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A última vez que não foram registradas precipitações no Estado foi no último dia 22 de dezembro.

Em 2019, o dia com menor precipitação foi em 11 de maio, com 12 municípios banhados pela chuva.

Já para o período da quadra chuvosa (fevereiro a maio), a última vez que não choveu em nenhuma cidade foi em 14 de maio de 2017. Naquele ano, o acúmulo médio foi de 551,7 milímetros em todo o Estado, ou seja, 8,2% abaixo da média histórica anual, que é de 600,7 milímetros.

Acima da Média

Mesmo com a diminuição das chuvas nos primeiros dias de maio, o volume precipitado tem sido satisfatório em 2020. Restando 23 dias para o fim da quadra chuvosa, o Ceará já acumula 661 milímetros - 10% acima de sua média para o período (600,7 mm).

Além disso, pegando a relação do trimestre de fevereiro a abril, as chuvas ficaram 28% acima da média. Segundo a Funceme, esta é a melhor marca, para o período, dos último 11 anos. Somente 26 municípios (14,1%) concentraram precipitações abaixo de suas médias históricas, conforme o balanço do órgão.

Previsão

A previsão para esta sexta-feira (8) é de nebulosidade variável em todas as regiões com possibilidade de chuva na faixa litorânea, na Ibiapaba e no Maciço de Baturité. Situação que deve continuar amanhã: tempo nublado com possibilidade de chuvas nestas três regiões. Já para domingo (10), a Funceme prevê a volta do predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões, mas com chances de chuva apenas na faixa litorânea.