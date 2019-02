Ceará deve ter mais chuvas no fim de semana, diz Funceme

A previsão do tempo para esta sexta-feira (22) e o fim de semana no Ceará é de céu nublado com eventos de chuva em todas as regiões do Estado, conforme análise do cenário realizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) na manhã desta sexta.

De acordo com o meteorologista da Funceme, Raul Fritz, o Ceará vai ter condições favoráveis nos próximos dias por causa da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) da costa norte do Nordeste. Fritz reforça também que o posicionamento do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) ajuda para a ocorrência de chuvas. “Os dois sistemas, atuando juntos, indicam condições para precipitações consideráveis em todo o território do Estado nas próximas 96 horas", diz Fritz.

A Funceme reforça que as chuvas no Litoral Cearense devem acontecer entre a madrugada e a manhã, perdendo a intensidade na parte da tarde. No interior as chuvas vão acontecer durante o período da tarde.



As chuvas observadas no Ceará, durante os últimos dias, não alteraram, de forma relevante, as temperaturas no Estado. Em Fortaleza, a temperatura máxima nesta semana foi de 32,2ºC, registrada na última segunda-feira (18), e a mínima, 24°C, nesta quinta. As máximas e mínimas de um intervalo de 24 horas, por exemplo, são registros pontuais, variando ao longo do dia.

“A variação mais intensa da temperatura depende muito da latitude do lugar. No Ceará, elas [as latitudes] são pequenas, pois estamos próximo da Linha do Equador. Devido a isso, a temperatura do ar não varia muito, mesmo em períodos de chuvas intensas’, explica Fritz.

Maiores temperaturas do Ceará em 24 horas

Jaguaribe 34ºC Barbalha 33,6ºC Iguatu 32,4ºC Jaguaruana 32,3ºC Sobral 32,2ºC

Menores temperaturas do Ceará em 24 horas