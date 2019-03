Cavalos e bois são levados por enxurrada durante chuva em Santana do Cariri

Moradores de Santana do Cariri somaram transtornos e prejuízos com a chuva de 160 milímetros que atingiu a cidade do sul do Estado entre a quinta (21) e esta sexta-feira (22). Animais foram arrastados pela enxurrada que se formou e invadiu algumas casas. Uma das estradas que dá acesso à zona rural foi destruída e impediu a passagem de veículos.

"Tivemos cavalos e bois carregados pela correnteza", lamentou o empresário Ubiratan Aquino, que tem uma pousada na região. Durante esta sexta, o empresário realizou buscas com a ajuda de amigos e conseguiu encontrar parte deles, alguns mortos.

Durante a madrugada, moradores foram supreendidos com a água invadindo suas casas. A professora Amélia Monte teve que desocupar um dos quartos da casa, que ficou alagado. "Foi 1,20 m de água. A gente já tinha desocupado tudo dentro do quarto, porque já esperava isso acontecer", disse. "Foi muita água entrando dentro das casas e pessoas simples e humildes ficando prejudicadas", acrescentou.

Outro problema enfrentado por alguns moradores é que uma das estradas da zona rural ficou destruída, impossibilitando a passagem de carros.

Previsão de chuva

A previsão para esta sexta-feira é de eventos com chuva durante a manhã e, nos demais períodos do dia, a expectativa é de céu com poucas nuvens. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), para o sábado a previsão é de eventos com chuva em todas as regiões.