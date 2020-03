Caso de coronavírus é confirmado pela Prefeitura de Sobral

A Prefeitura de Sobral confirmou o diagnóstico de um caso do novo coronavírus no município na noite desta terça-feira (17). Conforme o prefeito Ivo Gomes, trata-se de um homem de 60 anos vindo do Sul do Brasil na sexta-feira (13). Ele permanece em isolamento domiciliar e está bem.

Sobral ainda conta com cinco casos sob investigação e outros dois descartados, de acordo com a Secretaria de Saúde do Município.

A informação a respeito do caso confirmado foi divulgada pela Prefeitura de Sobral às 18h, logo depois da mais recente atualização da Secretaria Estadual da Saúde do Ceará (Sesa).

De acordo com a Sesa, 11 casos do novo coronavírus foram diagnosticados no Ceará, sendo nove em Fortaleza, um em Aquiraz e um terceiro residente de São Paulo, mas diagnosticado no Ceará. Outras 146 pessoas ainda estão sob suspeita de infecção, enquanto outras 102 tiveram a possibilidade do novo vírus descartada.