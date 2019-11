Carro manobra em marcha à ré em alta velocidade e atropela três pessoas em Juazeiro do Norte

Um carro desgovernado atropelou três pessoas na manhã deste sábado, em Juazeiro do Norte. O motorista estava dirigindo na contramão, em marcha à ré e em alta velocidade. As imagens do momento foram registradas por uma testemunha.

Segundo pessoas que presenciaram a cena, duas pessoas estavam dentro do veículo e pareciam embriagadas. O caso aconteceu na Avenida Ailton Gomes, no bairro Pirajá.

O Departamento Municipal de Trânsito de Juazeiro do Norte (Demutran) está com as imagens gravadas e tenta identificar o proprietário do veículo.