Carro em alta velocidade invade casa no município de Russas

Um carro de modelo Fox invadiu uma casa na manhã desta sexta-feira (10), no cruzamento das ruas Felipe Santiago com Vila Matoso, próximo à Policlínica Regional em Russas, no interior do Ceará. O motorista do veículo teve leves ferimentos e foi encaminhado para um hospital da cidade.

De acordo com informações da Delegacia Regional de Polícia Civil de Russas, o condutor do carro, de 49 anos e que não teve sua identidade revelada, atingiu a residência com 90 km/h, destruindo a entrada da casa e um dos quartos.