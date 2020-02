Carro é arrastado e casas ficam alagadas durante forte chuva em Juazeiro do Norte

A chuva registrada entre a terça-feira (4) e a manhã desta quarta-feira (5) causou trasntornos em cidades da Região do Cariri. Em Juazeiro do Norte, um automóvel foi engolido por uma cratera e a água invadiu residências na Avenida Padre Cícero.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuvas em mais de 90 cidades entre as 7h da terça-feira e a manhã desta quarta. Em Juazeiro do Norte choveu 83 milímetros e no Crato 89,4 milímetros.

Ainda em Juazeiro do Norte, no bairro São José, um carro foi abandonado em um alagamento em uma rua. Um ônibus ficou preso em frente a sede do Detran. O único acesso entre Juazeiro do Norte a Crato ficou bloqueado, e ruas ficaram alagadas.

A chuva também prejudicou o acesso de ciclistas na ciclovia da Rua Leon Sampaio. Moradores do Crato e Barbalha relataram que chove desde a madrugada desta quarta-feira e que várias residências foram invadidas pela as águas das chuvas.

Cratera se forma na Rua Padre Manoel Germano, Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte João Almeida

Cedro, na Região Centro-Sul, teve a maior precipitação do estado no período, com 110 milímetros, segundo boletim divulgado às 8h. Os dados serão atualizados no decorrer do dia.

Chuvas no Litoral Oeste

As precipitações também atingiram o Litoral Oeste do Ceará. Em Paraibaba choveu 105,2 milímetros, Trairi (105,0 milímetros); Paracuru (98,0 milímetros) e Acaraú (95,0 milímetros). Na Grande Fortaleza, a cidade que mais computou chuvas foi Itaitinga com 81,0 milímetros seguido de Maranguape com 73 milímetros. Em Fortaleza maior volume ocorreu no Posto Pluviométrico do bairro Água Fria com 38,6 milímetros.

A Funceme afirmou que o Ceará segue com condições de chuva em todas as macrorregiões até quinta-feira (6). O cenário favorável se dá pela atual posição da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema meteorológico a contribuir para chuvas no Ceará durante o período da Quadra Chuvosa. Com sua proximidade da costa norte da região Nordeste, acaba proporcionando áreas de instabilidade e contribuindo para precipitações no Estado.

Alagamentos em Juazeiro do Norte Lorena Tavares

10 maiores chuvas por posto no dia:

Cedro (Posto: Varzea Da Conceicao) : 110.0 mm Paraipaba (Posto: Paraipaba) : 105.2 mm Trairi (Posto: Fazenda Lages) : 105.0 mm Paracuru (Posto: Jardim Do Meio) : 98.0 mm Acaraú (Posto: Aranau) : 95.0 mm Crato (Posto: Crato) : 89.4 mm Juazeiro Do Norte (Posto: Vila Sao Goncalo) : 83.0 mm Itaitinga (Posto: Itaitinga) : 81.0 mm Boa Viagem (Posto: Serra Da Guia) : 78.0 mm Maranguape (Posto: Fazenda Columinjuba) : 73.0 mm

Situação dos açudes

O açude Castanhão, maior reservatório do Estado, está com 2,48% da capacidade total. O Banabuiú, localizado no município de mesmo nome, é outro importante açude cearense castigado pela seca: está só com 6,07% de capacidade. Já o Orós, na bacia do Alto Jaguaribe, tem 4,86% de volume. Juntos, eles respondem por quase 20% do volume total do Estado.

Os 155 açudes cearenses monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), que analisa o aporte diário nas barragens, têm capacidade para 18,62 bilhões de metros cúbicos de água. Atualmente, o volume está em 2,66 bilhões de m³, o que corresponde a 14,30% da capacidade.

Ainda conforme o órgão, 92 reservatórios estão com volume abaixo de 30% (33 em volume morto e 13 secos). Apenas o Germinal se encontra com capacidade de 100%.