Um carro da Polícia Civil do município de Sobral, região norte do Ceará, capotou na Rodovia BR-222, próximo a cidade de Forquilha, no início da tarde desta quarta-feira (27).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista foi interditada para a remoção do veículo, que ficou na margem da rodovia. De acordo com as primeiras informações dos policiais que chegaram ao local do acidente, os ocupantes do veículo passam bem. Um deles teve ferimentos leves.

Ainda não foi divulgada a quantidade de pessoas que estavam no carro nem a identificação.