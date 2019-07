Carro colide em poste e pega fogo em Juazeiro do Norte

Um carro colidiu em um poste na Avenida Sebastião Mariano, no bairro Tiradentes, em Juazeiro do Norte, por volta das 6h desta sexta-feira (5). De acordo com o Corpo de Bombeiros, após a colisão o transformador de energia caiu sobre o veículo. Testemunhas disseram ao Diário do Nordeste que o condutor estava com sinais de embriaguez.

Segundo o tenente Joziel Bezerra, do Corpo de Bombeiros, duas viaturas foram enviadas ao local do acidente, uma de socorro e outra de salvamento. Ao chegarem à ocorrência, o veículo já estava em chamas. Populares relataram aos agentes que três homens estavam na Hilux, que pegou fogo.

Após a colisão, os moradores gritaram para os passageiros saírem do carro. O condutor foi o último a conseguir sair, pois ficou preso por alguns minutos.

"Quando ele saiu ficou todo se tremendo. O sangue descendo na cabeça dele. Eu fiquei morrendo de pena dele. Ficou atorduado", disse a moradora

Dalvanira Ferreira.

Outros moradores disseram ao Diário do Nordeste que o condutor estava bêbado, mas as informações não foram confirmadas por nenhum órgão de trânsito ou militar.

Substituição de equipamentos

Além do Corpo de Bombeiros, uma equipe de uma empresa que presta serviços para a Enel Distribuição Ceará foi ao local. O funcionário Jefferson Bastos informou que até o fim do dia desta sexta-feira a energia seja restabelecida.

Com o impacto da colisão dois postes ficaram danificados, um transformador de energia e cabos de rede, que vão ser substituidos ao longo do dia.