Um carro capotou e caiu em um vão por onde passo os trilhos do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) no Bairro Campos Belos,em Sobral, na Região Norte do Ceará. O acidente aconteceu por volta das 16h deste domingo (9). De acordo com a assessoria da Cia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), o trem não circula nesse dia e não houve danos aos trilhos.

Moradores disseram que o motorista ficou com ferimentos leves. Por volta das 18h, um reboque foi ao local para retirar o veículo.