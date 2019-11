Carreta tomba após tentativa de assalto e bloqueia trecho de rodovia em Aracati

Uma carreta tombou e bloqueou um trecho da rodovia BR-304, em Aracati, no litoral leste do Ceará. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 21h50 desta segunda-feira (4). O veículo continuava no local na manhã desta terça-feira (5).

Segundo a empresa Polo Norte Transportes, responsável pelo veículo, o motorista relatou que sofreu uma tentativa de assalto e, ao parar o veículo, acabou descendo a via desgovernado. Após o tombamento, os criminosos fugiram sem levar nada. O condutor não ficou ferido. A carreta saiu do Rio Grande do Norte e tinha como destino final o Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Fortaleza, onde a carga seria deixada.

Uma equipe da PRF segue no local do acidente orientando o trânsito.