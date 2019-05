Carreta tomba após condutor desviar de buraco na BR 116 em Morada Nova

Uma carreta tombou noite deste domingo (27) no km 102 da Rodovia BR-116, em Morada Nova, no Vale do Jaguaribe. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista disse que perdeu o controle do veículo após desviar de um buraco.

O condutor chegou a ficar preso às ferragens, mas conseguiu se soltar sozinho, sem ferimentos.

Um reboque foi chamado para retirar a carreta, mas até o começo da manhã desta segunda-feira (27) o veículo ainda estava no local.

Com o acidente, a rodovia ficou parcialmente interditada, no sentido Fortaleza-Russas.