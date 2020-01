Carnaval de Ubajara é cancelado e verba de R$ 250 mil será destinada à saúde

Os moradores da cidade de Ubajara, a cerca de 300km de Fortaleza, não terão festa pública nos quatro dias de Carnaval. O prefeito do município, Renê Vasconcelos, anunciou o cancelamento da festa e a destinação da verba que seria utilizada, aproximadamente R$ 250 mil, para suprir necessidades da área da saúde para pessoas com deficiência.

“Como no ano passado, em 2020 também não haverá carnaval com dinheiro público em Ubajara. Usaremos a verba, novamente, na compra de cadeiras de rodas, fraldas e medicamentos de alto custo para os ubajarenses com necessidades especiais”, declarou o prefeito. Apesar disso, segundo Renê, o tradicional festejo que ocorre durante a quarta-feira de cinzas no Balneário do Boi Morto, ponto turístico de Ubajara, será mantido.

O secretário de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esportes de Ubajara, Glauber Lira, informou ao Diário do Nordeste que a celebração ocorrerá durante o dia, das 13h às 19h, mas que “não tem programação ainda”. “Estamos aguardando para saber as atrações que estarão na região, no período. Até o início de fevereiro teremos definido”, aponta.

Glauber ressalta, ainda, que “o maior hospital da Região da Ibiapaba” está sendo construído na cidade, e que, por isso, “é preciso otimizar os recursos para garantir” o funcionamento. Em agosto do ano passado, a Prefeitura de Ubajara estimou que o equipamento seria entregue até o fim de 2019, “administrado por pessoas especializadas na área da gestão de hospitais e terá quase 40 leitos”. O prefeito, contudo, afirmou que a conclusão é dificultada “pela grandiosidade” da obra.

Cancelamento

No último dia 15, a prefeita do município de Granja, Amanda Aldigueri, também anunciou o cancelamento do Carnaval na localidade. A verba, de cerca de R$ 1,2 milhão, será destinada a ações de proteção social, em ações que amenizem impactos negativos da quadra chuvosa na região. É o segundo ano consecutivo em que a festa não acontece com verba pública, pela mesma razão.