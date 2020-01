Cariús tem maior chuva do Ceará entre sábado (18) e domingo (19)

Balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado na manhã deste domingo (19), apontou que entre o início de sábado (18) e este domingo (19), o município de Cariús, na Região Centro-Sul registrou os maiores números de chuva no Estado: foram 128 mm. Houve registros em Várzea Alegre (80,0 milímetros), Altaneira (79,6 milímetros), Campos Sales (73 milímetros), Brejo Santo (72 milímetros) e Saboeiro (70 milímetros).

Segundo a Funceme, cenário se dá por conta da influência de algumas áreas de instabilidade sobre o norte do Nordeste que estão se formando, principalmente, pela atuação de confluência de vento e elevada umidade.

A previsão da Funceme para os próximos dias é de nebulosidade variável em todas as regiões com possibilidade de chuva nos litorais de Fortaleza e Pecém, no Maciço de Baturité e Vale do Jaguaribe. Nas demais áreas, eventos de chuva.

10 maiores chuvas por posto no dia:

Cariús (Posto: Angico) : 128.0 mm Várzea Alegre (Posto: Boa Vista) : 80.0 mm Altaneira (Posto: Sao Romao) : 79.6 mm Campos Sales (Posto: Acude Poco De Pedras) : 73.0 mm Brejo Santo (Posto: Brejo Santo) : 72.0 mm Saboeiro (Posto: Sitio Itaporanga) : 70.0 mm Altaneira (Posto: Altaneira) : 56.0 mm Campos Sales (Posto: Campos Sales) : 55.0 mm Porteiras (Posto: Sitio Saco) : 55.0 mm Cariús (Posto: Sao Sebastiao) : 50.0 mm



Aporte dos açudes

Foram registrados aportes em 10 açudes, destacando-se o açude Angicos. O Castanhão, principal reservatório a abastecer a Grande Fortaleza, tem apenas 2,58% da capacidade máxima. Já o Orós, segundo maior açude do estado, tem 4,98% do volume máximo. O Banabuiú, outro importante açude, está com aporte de apenas 6,13%.