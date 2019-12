Canindé deve receber 150 mil pessoas durante o mês de dezembro para programação de natal

O município de Canindé receberá, durante todo o mês de dezembro, o “Natal Feliz Cidade Franciscana”, evento que deve reunir aproximadamente 150 mil pessoas até o final do mês. O tema escolhido para este ano foi “Acolhamos Jesus que nasceu no caminho para nos fazer o bem”.

A programação completa conta com intervenções artísticas, religiosas e desportivas até finalizar com a Missa Solene de Natal do Senhor, celebrada no dia 24, na Praça dos Romeiros. A abertura da festa foi celebrada nesta sexta-feira (6), com Santa Missa no Santuário de Canindé.

Caminhos de Fé

Maria Alves Ferreira vem de longe para vivenciar o momento. Indo para o terceiro natal no município cearense, a fretante de Mossoró, no Rio Grande do Norte, lembra com alegria as experiências anteriores. “Já passei dois natais na cidade. Ano retrasado fui e não tenho palavras para dizer o que senti. Amei. Sou sempre muito bem recebida”, recorda. Junto com a fiel, outras 50 pessoas chegarão a Canindé.

"A gente chega, vai conhecer a cidade, assiste a missa. Canindé é tudo para mim, tudo na cidade é muito importante”, comenta Maria Alves.

Raimundo Nonato Soares, 52, é outro fiel que encontra motivos para voltar ao recinto. Ele participa da Festa há 16 anos, quando começou a peregrinação, do distrito de Penedo, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, até Canindé, 85 quilômetros distante. “A gente faz isso há 21 anos, eu, há 16. Uma semana antes do natal a gente sai, andando. Para esta romaria esperamos muita chuva pelas madrugadas”, comenta Nonato.

Este ano, pelo menos 20 pessoas devem acompanhar Raimundo no pecurso de dois dias, de Maranguape a Canindé. O grupo é conhecido como "Caminhada de Penedo a Canindé" e é composto por homens, mulheres e crianças.

Programação

Durante todo o mês de dezembro, várias ações animam a população canindeense. O grupo Xique-Xique Canindé realiza apresentações de Reisado nos dias 7, 14, 22 e 28, sempre às 19h, na Praça da Basílica. Nos dias 16, 17, 19 e 20 os bairros e comunidades da paróquia recebem novenas natalinas e os Seresteiros do Menino Jesus. O momento mais aguardado, no entanto, está programado para o último dia, com a Missa Solene do Natal do Senhor, 24, que deve receber o maior número de romeiros.

A programação completa pode ser conferida no site oficial do Santuário de Canindé.