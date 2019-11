Campus de Sobral da Universidade Federal do Ceará se destaca com parcerias internacionais

Em meio a um cenário de cortes nas universidades públicas brasileiras, a inserção internacional destas instituições se torna cada vez mais difícil. Ainda assim, um dos exemplos de sucesso vem do interior do Ceará. O Curso de Música do Campus de Sobral, da Universidade Federal do Ceará (UFC), tem se destacado quando o assunto é intercâmbio de conhecimentos com outros países, como França, Canadá e Suíça.

Um dos elementos impulsionadores é promovido pelo PesquiSamus, grupo criado em 2011 que desenvolve estudos sobre música e processos educacionais e culturais no Município. “Através das Conferências Internacionais de Educação Musical de Sobral (CIEMS) temos estreitado laços com grupos e laboratórios nacionais e internacionais”, ressalta o professor do Curso de Música, Marco Toledo.

Fruto do trabalho, um dos exemplos de sucesso está na parceria com a Ópera Global da Ciência, evento organizado pela Noruega. Na última quarta-feira (20), a Orquestra Sinfônica de Sobral participou da quinta edição da Ópera, que celebrou a teoria da relatividade em uma homenagem ao centenário do eclipse de Sobral. O PesquiSamus tem contato direto com instituições de ensino no Canadá, França, Suíça e Programas de Pós-Graduação na Bahia e Paraná.

Intercâmbio

Um projeto aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para o período de 2016 a 2020 já propiciou o intercâmbio para o Canadá de cinco cearenses do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFC e três estudantes de graduação do Campus de Sobral. A iniciativa acadêmica estuda as Práticas Musicais em Espaços não Institucionalizados nos dois países. Seis doutorandos canadenses também já foram recebidos pela universidade brasileira.