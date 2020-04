Campanha feita pelos bombeiros distribui cestas básicas a famílias carentes do Maciço de Baturité

Uma campanha criada por bombeiros militares distribuiu 30 cestas básicas para famílias carentes na manhã deste sábado (4), nas cidades de Guaramiranga e Baturité, na Região do Maciço do Baturité, no Ceará.

O objetivo da ação promovida pelos militares da 5ª Companhia do 4º Batalhão de Bombeiro Militar, em Guaramiranga é ajudar as pessoas em condições de vulnerabilidade em meio à quarentena imposta para conter o avanço do novo coronavírus.

"Na Região do Maciço tem muitas famílias carentes, então o efetivo achou por bem fazer uma campanha só entre nós. Arrecadamos dinheiro e com o montante confeccionamos as 30 cestas básicas", afirma o primeiro-tenente Natan. Ele disse que a escolha dos contemplados com as cestas foram feitas a partir de uma pesquisa feitas pelos bombeiros no local.

Ampliação

Os bombeiros acreditam que o projeto deve ganhar adesão da população por meio de doações de alimentos ou dinheiro. Tudo será usado para comprar os itens das cestas básicas.

"Hoje, entregamos 15 cestas básicas em Baturité e outras 15 em Guaramiranga. Mas vamos continuar para atender outras localidades. As primeiras serão aquelas que ficam mais próximas da gente", comentou o primeiro-tenente.