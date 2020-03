Campanha de vacinação contra a gripe é reiniciada em Juazeiro do Norte

A Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe foi retomada, nesta terça-feira (31), em 22 Unidades Básicas de Saúde, no SAME e CRAS Timbaúbas, n cidade de Juazeiro do Norte. A aplicação acontece das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h30. A primeira fase da vacinação contra a gripe acontece até o dia 15 de abril e tem como grupos prioritários os idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde.

A coordenadora de Imunização de Juazeiro do Norte, Márcia Rejane Rodrigues, explica que as doses estão sendo enviadas de forma fracionada aos municípios. A terra do Padre Cícero recebeu, até agora, 15 mil unidades, que corresponde a 45% do total para os dois grupos prioritários — apenas idosos são estimados 26 mil no Município.

Hoje (31), o Município recebeu mais 5 mil doses, que corresponde a mais 15% do total a ser recebido. Conforme as doses forem chegando as Unidades serão reabastecidas. “Depois, receberemos a terceira cota, de 6 mil doses”, antecipa a coordenadora de Imunização.

Márcia pede que os outros grupos prioritários, professores, militares e pessoas com doenças crônicas, aguardem com paciência, porque que esta etapa só começará a partir do dia 16. “Já para presidiários e crianças, só a partir de maio”, explica.

“Não precisa vir todo mundo de uma vez. Até porque não tem como aplicar para todo mundo”, ressalta Márcia, reforçando o esforço para evitar aglomerações por conta do Covid-19. “A vacina vai chegar para todos do grupo prioritário”, garante.

Esta semana iniciará a vacinação nos abrigos, através das equipes dos bairros em que estes ficam localizados. Terá continuidade também a vacinação dos pacientes por meio do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), que atendem idosos acima de 80 anos, acamados ou com dificuldades de locomoção. A vacinação poderá ser agendada para realização em domicílio através do número (88) 9 9804.4683.

Mais cedo, 1.500 doses foram aplicadas por drive thru, em frente ao Centro de Dermatologia. A ação, na medida que as UBS forem abastecidas, poderá se repetir nos próximos dias. “Se tiver como sobrar, iremos anunciar”, completa Márcia.

A vacina contra a gripe, composta por vírus inativado, é trivalente e protege contra os três vírus que mais circularam no hemisfério sul, em 2019: Influenza A (H1N1), Influenza B e Influenza A (H3N2). Ainda não há vacina contra a Covid-19.