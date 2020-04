Campanha arrecada doações para mais de 3 mil famílias rurais de Ceará e Piauí

Para auxiliar famílias do sertão nordestino com renda impactada pela pandemia, a Organização Não Governamental (ONG) Associação Caatinga lançou a campanha solidária “Caatingueiros Todos Unidos”. A ação objetiva arrecadar doações para a compra de alimentos e itens de higiene pessoal para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica de 30 comunidades rurais de Crateús, interior do Ceará, e 10 de Buriti dos Montes, no Piauí.

"São cerca de 3.500 famílias e o objetivo é conseguir ajudar todas. Quanto mais doações conseguirmos, mais gente será atendida”, ressalta a instituição. “Estamos com R$ 4.340 até agora. Pelas nossas contas, o dinheiro é suficiente para comprar cerca de 60 cestas básicas. As doações vão começar a ser feitas nesta semana”, informou a Associação Caatinga, na manhã desta segunda-feira (27).

As famílias atendidas estão localizadas ao redor da Reserva Natural Serra das Almas, Unidade de Conservação de mais de 6 mil hectares gerida pela Associação há 18 anos.

Valor

No site, há opção de ajudar com o mínimo de R$ 5 ou até R$ 5.000. Quem quiser contribuir com outro valor pode doar por transferência bancária. O coordenador geral da ONG, Daniel Fernandes, ressalta que o objetivo é “atender o maior número de famílias e levar um pouco de esperança para comunidades do semiárido neste momento desafiador”. Por conta disso, não foi estipulada uma meta e a entrega dos itens será feita à medida que os recursos chegarem.

Como ajudar

Para evitar aglomerações e o risco de contágio, as doações estão sendo realizadas por meio do site da instituição. A Associação Caatinga também frisa que os produtos doados às famílias carentes serão adquiridos em mercados da região e, em seguida, entregues nas comunidades. Os doadores podem acompanhar todo o processo, desde a compra dos materiais até a sua distribuição, no site e redes sociais da ONG.

Campanha ‘Caatingueiros Todos Unidos’

Site para doação: https://www.acaatinga.org.br/caatingueiros-todos-unidos/