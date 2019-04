Caminhoneiro de Sergipe morre em acidente entre Jaguaribe e Icó

Um acidente deixou um caminhoneiro morto no Km 374 da BR- 116, na localidade de Sítio Catavento, entre os municípios de Jaguaribe e Icó, na região sul do Ceará.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, no início da madrugada de domingo (31), a equipe foi acionada para fazer a remoção de um motorista que estava preso às ferragens de um caminhão Mercedes Benz.

A vítima foi identificada como Luan Henrique de Oliveira Silva, 28 anos, natural de Lagarto, interior de Sergipe. O resgate do corpo durou cerca de duas horas.

O caminhão que a vítima dirigia trazia uma carga de telhas e estava parado fora da pista com a cabine completamente destruída. Não foram divulgadas as causas do acidente.