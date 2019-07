Caminhão-tanque carregado de combustível tomba na CE-176 e motorista morre carbonizado

Um caminhão-tanque carregado de combustível tombou na CE-176, no município de Aiuba, na noite desta sexta-feira (5), por volta das 19h30. Após o acidente, o veículo explodiu e o motorista morreu carbonizado.

O caminhão seguia em direção ao município de Parambu quando o condutor perdeu o controle em um trecho da rodovia conhecido como ladeira da Timbaúba, segundo a Polícia Militar de Tauá, responsável pela Área Integrada de Segurança (AIS) da região.

De acordo com a PM, o veículo invadiu um matagal as margens da rodovia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas, que além do carro atingiram parte da vegetação.

O condutor do veículo foi resgatado sem vida. Ele estava sem identificação.