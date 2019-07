Caminhão incendeia em avenida no município de Massapê

Um caminhão que estava estacionado na avenida Senador Ozires Pontes, em Massapê, foi atingido por um incêndio na noite desta terça-feira (2). O caso aconteceu por volta das 22h30.

Foram utilizadas duas viaturas para combater as chamas, conforme o Corpo de Bombeiros de Sobral. Pequenas explosões foram registradas no baú do caminhão.

Segundo uma testemunha, o veículo estava carregado com fraldas descartáveis, cosméticos e produtos de higiene.

Após o fogo ser apagado, populares que estavam no local saquearam parte da carga que não foi atingida pelo fogo. Não há informações sobre feridos.