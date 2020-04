Um caminhão que levava um carregamento de refrigerantes tombou após o motorista perder o controle do veículo no quilômetro 66 da rodovia federal BR-116 na cidade de Chorozinho, no interior do Ceará, na manhã deste sábado (25).

Um vídeo enviado ao Sistema Verdes Mares mostra o caminhão totalmente virado e fora da pista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes trabalham no local para desvirar o caminhão. O motorista, que não foi identificado, não ficou ferido.