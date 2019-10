Caminhão carregado de soja com destino a Fortaleza tomba e bloqueia CE-440 em Meruoca

Um caminhão que transportava soja tombou na CE-440, na Serra de Meruoca, no início da madrugada desta segunda-feira (7). O veículo bloqueou o trecho da rodovia. O motorista não ficou ferido.

Segundo informações repassadas pelo motorista à Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão partiu da cidade de Bom Jesus, no Piauí, com destino a Fortaleza.

O motorista contou, ainda, que tinha o objetivo de trafegar na CE-362, cortando a cidade de Marco, mas o GPS indicou uma nova rota. Somente ao pé da serra ele percebeu que estava em direção ao município de Meruoca. O motorista afirmou não ter visto nenhuma sinalização indicando que o trajeto era proibido para caminhões pesados.

Passageiros tiveram que atravessar a rodovia pela vegetação. Mateus Ferreira/SVM

No início da manhã desta segunda-feira (7), passageiros das vans que realizam o deslocamento entre os municípios da região tiveram que descer do transporte na altura em que o veículo bloqueava a pista e embarcar em outra van do outro lado do caminhão.

A PRE não divulgou uma previsão para retirada do veículo e para a normalização do trânsito no trecho.