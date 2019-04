Caminhão capota na serra de Tianguá e condutor fica ferido

Um caminhão capotou no início da tarde dessa sexta-feira (5), no KM 301, da BR-222, em Tianguá. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE), o condutor do automóvel teve ferimentos leves. Este é o segundo acidente, em menos de duas semanas, registrado na mesma localidade. Na ocorrência do último dia 25, um caminhão também tombou na via.

Ainda segundo a PRF, o veículo envolvido no acidente dessa sexta-feira tinha placas de Hortolândia, São Paulo. No carro havia uma carga de molho de tomate. O tombamento aconteceu por volta das 12h e gerou lentidão no trânsito. A via foi liberada às 16h30.