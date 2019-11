Um caminhão caiu de uma ponte, na tarde desta terça-feira (12), na BR-116, no município de Palhano, interior do Ceará. O motorista morreu com o acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta de 16 horas, o veículo, conduzido pelo motorista ainda sem identificação, perdeu o controle do caminhão, subiu a barreira de proteção e caiu da ponte em um terreno. O condutor não resistiu aos ferimentos.

A rodovia não precisou ser interditada. As causas do acidente serão investigadas.