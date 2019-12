Câmara Municipal de Barbalha lança concurso público com 6 vagas; salários chegam a R$ 3.120

A Câmara Municipal de Barbalha abriu edital de concurso público com seis vagas de cargos efetivos para níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições poderão ser feitas entre 17 de janeiro e 18 de fevereiro de 2020. Os salários chegam a R$ 3.120.

Os cargos são para auxiliar de serviços gerais (2 vagas), agente administrativo (2 vagas), controlador executivo (1 vaga) e assessor jurídico (1 vaga). Os salários variam conforme a função:

Auxiliar de Serviços Gerais (Nível Fundamental): R$ 1.331,05

Agente Administrativo (Nível Médio): R$ 2.623,77

Controlador Executivo (Nível Médio): R$ 1.144

Assessor jurídico (Nível Superior): R$ 3.120

A inscrição para o concurso deve ser feita na internet, e as taxas variam de acordo com o nível escolar. Para os cargos de nível fundamental a taxa é no valor de R$ 80, já para os cargos de níveis médio e técnico, a taxa é de R$ 100, e para concorrer ao cargo de nível superior, a taxa é de R$ 150.

A prova vai ser realizada no dia 22 de março, no município de Barbalha. Locais e horários vão ser divulgados posteriormente no cartão de identificação do candidato.

O concurso será executado pela Universidade Regional do Cariri (Urca), por meio da Comissão Executiva do Vestibular (CEV), com apoio da Câmara Municipal de Barbalha.