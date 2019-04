Cadela resgatada no Rio Salgado, em Icó, foge de lar temporário

O caso da cadela soterrada está na lista de prioridades da ONG “É o Bicho”. Ela foi resgatada, no último final de semana, em Icó, na região Centro-Sul do Ceará. O animal estava quase todo coberto por terra quando um homem que banhava um cavalo no Rio Salgado ouviu os latidos. Ele usou uma ferramenta agrícola para salvar a cadela, que foi encaminhada para o abrigo e, em seguida para um lar temporário.

Inicialmente a cadela foi para o abrigo, mas, devido a superlotação, foi transferida para um lar temporário, à espera de adoção. Segundo Marconiza Brasil, responsável pela ONG, “ela está recuperada e já está até se danando”, recorda, antes de contar que a cadela fugiu do lar temporário. “Como é um animal de rua a única coisa que ela tem é a liberdade. Ouvi dizer que a cachorrinha voltou a frequentar o local onde costumava ficar, embaixo de um pé de Oiticica, às margens do Rio Salgado”, explica.

Gabriel Colaço, filho do agricultor que levou a cadela para o abrigo na primeira vez, relatou que eles foram em busca da cadela na noite de ontem, mas não a encontraram. “Fomos lá atrás, mas não encontramos nada lá. Ela é um animal de rua, passava a noite no rio e durante o dia ia para o centro. É uma cadela que vive com outros cachorros”, comentou Gabriel.

Batizado da cadela

Rio Salgado ou Seu Nafer. Esses são os nomes cotados para batizar a cadelinha. Os nomes dos cachorros do abrigo fazem referência aos lugares onde foram encontrados. Para a cadela resgatada às margens do rio, o nome mais provável seria o do Rio Salgado. Seu Nafer aparece como segunda opção, mesmo se tratando de um nome masculino seria uma homenagem ao senhor que a resgatou.

Cadela resgatada no Rio Salgado, em Icó, foge de lar temporáriohttps://t.co/eYLT46Qgm3 pic.twitter.com/rL7XsGU0Pw — Diário do Nordeste (@diarioonline) 9 de abril de 2019

“Vou decidir o nome dela quando estiver novamente com ela, mas provavelmente será Rio Salgado, que foi onde foi feito o salvamento”, confirma Marconiza. Caso seja enviada novamente para o abrigo, a meta passa a ser conseguir dinheiro para a castração do animal, para evitar que mais cachorros nasçam e virem animais de rua.