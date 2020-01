Cadela fica presa no para-choque após atropelamento e é adotada por grupo de amigos em Amontada

O que parecia um acidente com final trágico, se transformou no começo de uma história de companheirismo, em Amontada, interior do Ceará. No último sábado (4), um grupo de amigos voltava de carro, de Icaraizinho em direção a Amontada, quando atropelou uma cadela que atravessava a pista. A batida chegou a danificar o ar-condicionado do veículo.

O animal ficou preso no para-choque do carro, mas sobreviveu. Quando o grupo chegou em casa, se deparou com a cadelinha, que saiu andando normalmente. Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ouvir as reações de quem presenciou o ocorrido.

“Eu não estou acreditando nisso aqui. Estou registrando”, falou um dos integrantes.

Por sorte, a cadela teve, apenas, alguns ferimentos leves. O grupo levou o animal ao veterinário e, depois, acabou o adotando.