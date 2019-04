Cachorro que ficou preso em banco durante a noite sai da agência e recebe cuidados no Crato

O cachorro que ficou preso durante toda a noite de sábado (13) dentro de uma agência bancária na cidade do Crato conseguiu sair do local na manhã deste domingo (14). O sistema de segurança automático destravou as portas às 8h, e os moradores da região retiraram o animal.

Ele estava fraco e recebeu água e alimento de pessoas que passaram pelo local para conferir a cena inusitada.

"A gente comprou ração e veio dar pra ele. Ele bagunçou tudo lá dentro. Mas demos ração, água e agora tá tudo certo", disse o vigilante Renato Borges, que ajudou o cachorro a sair do local.

Foto: Valéria Alves

Segundo a comerciante Thially Amorim, o cachorro chorou muito enquanto estava preso. Ele também estava aparentemente cansado, conforme a comerciante.

"Colocamos água pelo chão e demos pedaços de pão para ele. Já aconteceu casos semelhantes assim, com outros cachorros de rua. Devido ao calor, muitos cães acabam por se refugiar dentro do prédio por conta do ar refrigerado da agência", relatou.

Após sair do banco, o cachorro permaneceu na rua da agência. Segundo os moradores, ele não tem dono e fica sempre próximo a lojas comerciais no Centro do Crato. A expectativa deles agora é que o animal seja adotado por alguma família.