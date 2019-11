Cachorro é resgatado após 48 horas preso em estação de tratamento de água, em Limoeiro do Norte

Um cachorro que ficou 48 horas dentro de uma represa onde funciona uma estação de tratamento de água, foi resgatado com vida, na tarde do último domingo (17), em Limoeiro do Norte, no Ceará. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (18)

De acordo com o Corpo de Bombeiros, após receber a informação sobre o caso, os militares foram ao local e constataram o animal bastante debilitado e exausto, já no seu limite físico. Os agentes estudaram os melhores meios para chegar até o cão e conseguiram retirá-lo da água.

O soldado Cristiano França disse que foi preciso ter muita cautela para não assustar o cachorro. "Ele não estava submerso ainda, pois nadou até um barranco localizado no meio do reservatório, porém não conseguia sair da estação de tratamento. Devido ao longo tempo de exposição e ao cansaço, o animal logo se afogaria. O resgate foi feito com bastante cuidado para não assustar o animal e ele se afogar”, comentou.