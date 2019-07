Cachorro é queimado e morto em distrito de Sobral

Um cachorro foi morto na manhã da última segunda-feira (15), no distrito de Jordão, em Sobral. Segundo os moradores, o cão “Totó”, que seria o animal de estimação de um casal de idosos, foi atingido com tiros de arma de fogo e posteriormente, queimado.

Os residentes da comunidade sítio Croatá, onde aconteceu o crime, relatam que um homem teria armado uma emboscada próximo a casa dos donos de “Totó" e capturado o animal.

A Polícia Civil de Sobral informou que não possui uma denúncia formal para dar início às investigações do caso. Populares contam que os donos não realizaram a denúncia por medo de sofrer represália por parte do criminoso.

A assessoria da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA), órgão da prefeitura de Sobral responsável pela “Política de Bem Estar Animal”, disse que tomou conhecimento do caso e busca mais informações.

A organização não governamental de Sobral, “Anjos de Patas”, confirma o crime e informa que está coletando mais informações para apresentar a denúncia junto aos órgãos competentes.

De acordo com a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais (CDDA) da OAB-CE, o crime incorre no Art. 32, da Lei Ambiental, n° 9.605 de 1998. A pena para o ato é a detenção do infrator, que pode variar de três meses a 1 ano, podendo ser acrescentado o período de um sexto a um terço da pena.